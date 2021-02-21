|
В Минске на улицы вышли протестующие и протестанты
Источник материала: Партизан
Традиционные воскресные протесты в белорусской столице 21 февраля дополнились уличным молебном протестантов.
Фото Наша Нiва
В 198-й день протестов в Минске на традиционные уличные акции вышли жители разных районов белорусской столицы с разными лозунгами и транспарантами.
21 февраля протестные мероприятия прошли на Востоке, в Малиновке, в Серебрянке, в Новинках, в Боровлянах, в Сухарево и других микрорайонах Минска,
Параллельно с этим сотни верующих
— Теперь на ваших глазах творится история — мы церковь без стен, — сказал пастор церкви Вячеслав Гончаренко прихожанам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционные воскресные протесты в белорусской столице 21 февраля дополнились уличным молебном протестантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)