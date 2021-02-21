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"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

21.02.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

Например, в словах "дуршлаг", "противень" буквы исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.

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Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Почему это случается?
 
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