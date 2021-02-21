Geely Tugella получили спецокраску ГАИ и светоакустические маяки

Источник материала: Onliner

О том, что автопарк ГАИ Минска пополнился четырьмя кроссоверами Geely Tugella, стало известно еще в конце прошлого года. 29 декабря четыре таких автомобиля еще в «гражданском» виде были переданы в распоряжение автоинспекторов.

Теперь в столице по крайней мере один из тех автомобилей замечен уже в «униформе» ГАИ: на него нанесены синие полосы, эмблема Госавтоинспекции, на крыше смонтирована светоакустическая сигнальная балка.

Tugella — самая свежая модель Geely на белорусском рынке. В линейке представленных в нашей стране моделей купеобразный паркетник занимает следующую ступень после Atlas — Tugella чуть больше. Длина — 4605 миллиметров, дорожный просвет — 204 миллиметра. В основе SUV лежит тележка Volvo СMA с многорычажной подвеской сзади и мотором объемом 2 л и 238 л. с. Разгон до сотни занимает 6,9 секунды, трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», привод — полный, заявленный расход — 8,1 л на 100 километров, максимальная скорость — 210 км/ч, объем багажника — 580 л.





На службе в МВД состоят абсолютно все модели, когда либо выпускавшиеся на СП «БелДжи», — как легковушки от ранних SC7 до премиальных GE, так и кроссоверы начиная с компактного Emgrand X7. Процесс тотальной «джилизации» автопарка милиции идет полным ходом, и Geely уже стала доминирующей маркой автомобилей в МВД, оттеснив все остальные на задний план.