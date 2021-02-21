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Чемпионат мира по биатлону завершается мужским масс-стартом. Онлайн гонки

21.02.2021 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последней гонкой чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке станет мужской масс-старт.


Reuters

На старт выйдут 30 лучших биатлонистов чемпионата. К сожалению, в их число не вошли белорусские биатлонисты.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Последней гонкой чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке станет мужской масс-старт.
 
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