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Чемпионат мира по биатлону завершается мужским масс-стартом. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Последней гонкой чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке станет мужской масс-старт.
На старт выйдут 30 лучших биатлонистов чемпионата. К сожалению, в их число не вошли белорусские биатлонисты.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Последней гонкой чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке станет мужской масс-старт.
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