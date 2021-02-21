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Мужчина голыми руками спас свою собаку от нападения горного льва
Источник материала: Хартия'97
Мужчина голыми руками спас свою собаку от нападения горного льва
Джин Уоннел заявил, что если бы у него был выбор, он поступил так же.
Американец из штата Колорадо спас жизнь своей любимой собаке, отважно сразившись с напавшей на нее пумой, будучи совершенно безоружным. Об этом сообщает
Джин Уоннел рассказал, что, живя в Эстес-парке, он знал, какую опасность может представлять дикая природа для домашних животных. Поэтому каждый раз перед тем, как выпустить свою собаку Сэди на улицу, он проверял округу с фонариком, а затем пристально следил за питомицей через заднюю дверь.
Однако в один из дней откуда ни возьмись на участке появился горный лев, который напал на его собаку. Недолго думая Джин поспешил спаси четвероногого друга. Он схватил геодезический столбик и ударил им хищника. «Пума посмотрела мне в глаза, и я ударил ее снова, попав ей по морде. После этого она отпустила Сэди и убежала», – рассказывает он.
Уоннел признает, что его поведение было крайне неразумным, но в тот момент у него просто не было времени на раздумья. «Если бы кто-то спросил меня, как бы я поступил, случись это еще раз, и если бы у меня была возможность спланировать свои действия, я бы все равно поступил бы также, как и в первый раз. Наши домашние животные – члены семьи. Я просто стремился сделать все, чтобы защитить свою собаку» – объяснил он.
Известно, что Сэди в результате нападения горного льва потеряла глаз и получила множество колотых ран. Она три часа провела на хирургическом столе, где ей наложили более 70 швов. Джин добавляет, что с этого момента он пообещал себе больше никогда не выводить свою собаку на прогулку без поводка.
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Джин Уоннел заявил, что если бы у него был выбор, он поступил так же.
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