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Мирон напомнил о себе в Новогрудке
Источник материала: Хартия'97
Мирон напомнил о себе в Новогрудке
Ровно в 14.00 в разных точках города появились бело-красно-белые флаги.
Как пишет Telegram-канал
«Традиционно в это время в городе проходили известные "экскурсии под конвоем". Но местные власти сделали выходной в музее в связи со снегопадами», - пишут читатели Telegram-канала.
Партизаны Новогрудка не остались в стороне и выразили свою солидарность неравнодушным гражданам.
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Ровно в 14.00 в разных точках города появились бело-красно-белые флаги.
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