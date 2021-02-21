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Видеофакт: NaviBand поздравили белорусов с Днем родного языка
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: NaviBand поздравили белорусов с Днем родного языка
Солистка группы прочитала стихи Якуба Коласа.
Известная белорусская группа NaviBand опубликовала поздравления в День родного языка. Солистка группы Ксения Жук прочитала стихи Якуба Коласа «Мой родны кут».
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Солистка группы прочитала стихи Якуба Коласа.
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