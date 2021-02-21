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На каком месте Беларусь в списке стран-покупателей золота?

21.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На каком месте Беларусь в списке стран-покупателей золота?

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  • 21.02.2021, 16:49
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На каком месте Беларусь в списке стран-покупателей золота?
Фото: АР

Опубликован рейтинг.

Беларусь попала в топ-100 стран-покупателей золота в мире. В 2019 году наше государство импортировало золото на сумму 5 млн 96 тысяч долларов, пишет thinktanks.by.

В результате в списке мировых покупателей золота Беларусь, занявшая 76 место, оказалась между Норвегией (5 млн 954 тысяч долларов) и Чили (4 млн 727 тысяч долларов). Такие данные золотого импорта за 2019 приводит Worldstopexports.

Самым крупным импортером золота была Великобритания, купившая этого метелла на 70,8 млрд долларов (23,1% от общего импорта золота). На втором месте оказалась Швейцария, сделавшая приобретение на сумму 60,7 млрд долларов (19,8%). На третьем месте был Китай, импортировавший золото на 43,9 млрд долларов (14,3%).

Мировые закупки импортированного золота в 2019 году составили примерно 306,2 миллиарда долларов США.

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