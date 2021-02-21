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Джокович обыграл россиянина в финале Australian Open-2021

21.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Джокович обыграл россиянина в финале Australian Open-2021

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  • 21.02.2021, 16:38
Джокович обыграл россиянина в финале Australian Open-2021
Фото: AFP

Серб стал девятикратным чемпионом турнира.

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл в финале Australian Open россиянина Даниила Медведева.

Поединок завершился по итогам трех сетов со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Для Джоковича это 18-й титул на турнирах Большого шлема и девятый на Открытом чемпионате Австралии. Только Рафаэль Надаль побеждал на одном ТБШ большее количество раз - 13 на Ролан Гаррос.

Джокович при этом еще отстает от Федерера и Надаля по общему количеству титулов на турнирах Большого шлема - у швейцарца и испанца по 20 трофеев.

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Серб стал девятикратным чемпионом турнира.
 
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