Латушко: четвёртый пакет санкций будет обсуждаться в Брюсселе уже завтра









написал глава Национального антикризисного управления Павел Латушко. Об этом в своем телеграмм-каналеглава Национального антикризисного управления





Ожидается, что Евросоюз расширит санкционный список чиновников, судей и сотрудников правоохранительных органов. Ряд стран-членов ЕС не ограничиваются санкциями: создается международный механизм по расследованию преступлений, совершенных спецслужбами и сотрудниками МВД против граждан Беларуси, в частности, активно формируется соответствующая фактическая доказательная база.





Латушко подчеркивает, что Великобритания синхронизировала свои санкционные списки с третьим пакетом санкций ЕС, а с 2021 года примнимает собственные санкции, которые будут вводиться независимо.





В свою очередь США расширили санкционный список до 109 человек. Пока что санкции вводит Госдепартамент. Но ожидается, что к нему может присоединиться Минфин.