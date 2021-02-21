ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Въехавшего в Германию белоруса отправили отбывать наказание

21.02.2021 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудники полиции немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания задержали после въезда в Германию из Польши 34-летнего белоруса и отправили его отбывать наказание.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: bykvu.com

Как сказано в пресс-релизе, нашего соотечественника проверили поздним утром в минувшее воскресенье на автобане BAB1, пишет belmir.by. Оказалось, что в его отношении по факту вымогательства с применением насилия есть постановление прокуратуры Майнца на арест и исполнение приговора. После необходимых процедур мужчину доставили в исправительное учреждение города Нойштрелиц для отбывания 285 дней лишения свободы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники полиции немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания задержали после въезда в Германию из Польши 34-летнего белоруса и отправили его отбывать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина голыми руками спас свою собаку от нападения горного льва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by