Въехавшего в Германию белоруса отправили отбывать наказание

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: bykvu.com

Как сказано в пресс-релизе, нашего соотечественника проверили поздним утром в минувшее воскресенье на автобане BAB1,belmir.by. Оказалось, что в его отношении по факту вымогательства с применением насилия есть постановление прокуратуры Майнца на арест и исполнение приговора. После необходимых процедур мужчину доставили в исправительное учреждение города Нойштрелиц для отбывания 285 дней лишения свободы.