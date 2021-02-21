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Въехавшего в Германию белоруса отправили отбывать наказание
Источник материала: Партизан
Сотрудники полиции немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания задержали после въезда в Германию из Польши 34-летнего белоруса и отправили его отбывать наказание.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: bykvu.com
Как сказано в пресс-релизе, нашего соотечественника проверили поздним утром в минувшее воскресенье на автобане BAB1,
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Сотрудники полиции немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания задержали после въезда в Германию из Польши 34-летнего белоруса и отправили его отбывать...
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