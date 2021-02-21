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«Работа идёт в строжайшей секретности»: что нового разузнала By_Pol о системе, где власти хранят данные о протестующих
Источник материала: KYKY>
Объединяющая покинувших систему силовиков By_Pol узнала о новом этапе работы силовиков над базой «БЕСпорядки», где аккумулируются данные о протестующих. По
«По всей стране в отделы по гражданству и миграции были разосланы списки лиц, склонных к экстремизму, — сообщают представители By_Pol. — В эти списки вошли более 30 тысяч граждан, которые проходили по народной статье 23.34 КоАП и находятся в информационной системе «БЕСпорядки» (подробнее о ней читайте по
Поставлена задача — «обработать» данные до 19 февраля. Это значит, что на каждого человека нужно собрать информацию о месте работы или учебы, составе семьи, получить характеристику личности и так далее. То есть провести так называемую «оперативную установку», чем ранее занимался Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД».
Сама работа над базой, утверждает By_Pol, происходит в строжайшей секретности, но в спешке и нервотрепке. Начальники требуют и подгоняют ответственных сотрудников.
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«Работа идёт в строжайшей секретности»: что нового разузнала By_Pol о системе, где власти хранят данные о протестующих
Объединяющая покинувших систему силовиков By_Pol узнала о новом этапе работы силовиков над базой «БЕСпорядки», где аккумулируются данные о протестующих. По...
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