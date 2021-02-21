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Уникальное фото: парящий кран спускает марсоход Perseverance на поверхность Марса

21.02.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 февраля, новый американский ровер Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса. Снимки опубликованы в Twitter NASA's Perseverance Mars Rover.

Уникальное фото: парящий кран спускает марсоход Perseverance на поверхность Марса


Ровер Perseverance (Фото: NASA)

Как отмечается, каждая фотография рассказывает историю, пишет Liga.net.

Уникальный снимок: ровер спускают вниз на тросах с помощью крана, который завис над поверхностью Марса. Фото было сделано камерой на борту спускаемой ступени.

Ровер Perseverance (Фото: NASA)

На этом изображении показано одно из шести колес марсохода. Снимок был сделан одной из цветных камер Hazard Cameras ровера Perseverance.


Ровер Perseverance (Фото: NASA)

На этом снимке можно увидеть спускаемую ступень с марсоходом Perseverance, который проходит сквозь марсианскую атмосферу, а за ним тянется парашют. Слева можно увидеть, как древняя дельта реки, которая является целью миссии Perseverance, входит в кратер Джезеро.



Это первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное обратно с помощью камер Hazard Cameras (Hazcams) на нижней стороне марсохода НАСА Perseverance после его приземления 18 февраля 2021 года.



Фото: NASA
 
 
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19 февраля, новый американский ровер Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса. Снимки опубликованы в Twitter NASA's Perseverance Mars Rover.
 
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