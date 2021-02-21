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«Почти 40% объектов неиспользуемой госсобственности продаются за одну базовую». Матусевич подвел итоги деятельности Госкомимущества

21.02.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси уменьшилось число неиспользуемых объектов недвижимости, находящейся в государственной собственности. В прошлом году через аукционы реализовали 43% из двух тысяч пустующих построек. Более трети из них было продано за одну базовую величину.



Фото: budgawl.livejournal.com

Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, сообщает БЕЛТА.

В 2020 году ведомство через аукционы пыталось найти новых владельцев для более чем двух тысяч неиспользуемых объектов недвижимости.

В итоге, было продано 43,2% объектов (в 2019 году — 39,6%). 219 построек или 39,4% от общего количества проданных объектов было реализовано на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине.

Продолжена работа по сокращению численности неиспользуемых объектов, находящихся в собственности хозяйственных обществ. Согласно ведомственной отчетности, в прошлом году необходимо было вовлечь в оборот и снести более 1 469 таких объектов. План выполнен на 49,6% (728 объектов), что на 6,6% выше уровня 2019 года.

Найти информацию о неиспользуемых строениях и участках можно в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества. На портале размещена информация более чем о 6 тысячах объектов госимущества, в том числе о земельных участках, предлагаемых к продаже и сдаче в аренду.

Отмечается, что в 2020 году Государственный комитет по имуществу и его территориальные органы провели 17 проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по вопросам использования и распоряжения госимуществом.

Во время проверок было выявлено 629 незарегистрированных, 22 неучтенных и три неэффективно используемых в хозяйственной деятельности объекта недвижимого имущества, а также 13 незарегистрированных земельных участков.

Также были установлены факты занижения и недоплаты арендных платежей, завышения и занижения стоимости передаваемого в залог имущества, неуплаты пени и процентов за несвоевременное перечисление в бюджет средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности.

По установленным фактам нарушений более 60 юридических и физических лиц были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму около 9 тысяч рублей. В отношении семи физических лиц принято решение о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения.

Всего в государственной собственности сегодня находится порядка 120 миллионов квадратных метров недвижимости. Это как отдельные здания и сооружения, так и изолированные помещения.
 
 
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В Беларуси уменьшилось число неиспользуемых объектов недвижимости, находящейся в государственной собственности. В прошлом году через аукционы реализовали 43% из...
 
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