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На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Хартия'97
На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности
Будьте внимательны и осторожны.
В понедельник ожидается облачная c прояснениями погода, местами туман и гололедица,
Температура воздуха во всех областях ожидается выше 0°C. В Минске днем будет +2..+4°C. В Бресте ожидается +3..+5°C. В Гомеле и Гродно +2..+4°C. Холоднее всего будет в Витебске — +1..3°C.
Желтый уровень опастности объявлен в связи с неблагоприятными погодными явлениями — туманом и гололедицей, которые усложняют дорожную обстановку. Будьте внимательны и осторожны!
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