Источник материала: Хартия'97

Ученым удалось «поговорить» со спящими людьми, вторгаясь в их сны 21.02.2021, 18:08

Работает такой механизм только в редком состоянии осознанного сна.

Международная группа ученых провела эксперимент, в рамках которого смогла успешно «поговорить» со спящими людьми, вторгаясь в их сны. Но, как отмечает «Популярная механика» , работает такой механизм только в редком состоянии осознанного сна.

«Мы обнаружили, что люди, находящиеся в фазе быстрого сна, могут взаимодействовать с экспериментатором и общаться в режиме реального времени. Мы также показали, что сновидящие способны понимать вопросы, участвовать в операциях с рабочей памятью и давать ответы», – пишут исследователи.

Осознанный сон – это состояние, в котором человек понимает, что спит. Иногда он может контролировать ход сна, изменяя окружение или персонажей.

Теперь же исследователи из четырех университетов независимо друг от друга пытались пообщаться со спящими людьми. Сделать это тяжело даже с теми, кто часто находится в состоянии осознанного сна, поэтому ученые решили объединить результаты в одну статью.

В статье говорится, что некоторые участники могли отвечать на вопросы типа «да» или «нет», различать звуки во время сна и даже провести элементарные вычисления. Вместо того, чтобы говорить, спящие давали ответы движением глаз или мимикой.

Проснувшись, один участник описал сообщения от экспериментаторов; «Как рассказчик фильма». Другому снилось, что они находятся в комнате с мерцающим светом, и он сказал: «Я узнал в этом код азбуки Морзе».

Стоит отметить, что ответить на вопросы ученых смогли всего 40% добровольцев. Более того, половина ответов была неправильной или слишком бессвязной для оценки.

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