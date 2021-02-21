Источник материала: Хартия'97

Муки в Гомеле не осталось даже на три дня 4 21.02.2021, 17:56

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«Гомельхлебпром» заявил, что не может выполнить заказы.

Читатели «Радыё Свабода» прислали копию документа, из которого следует, что на предприятии «Гомельхлебпром» нет муки.

«ОАО «Гомельхлебпром» сообщает, что в связи с отсутствием муки 21 и 22 февраля предприятие не имеет возможности выполнить заявки на хлебобулочную продукцию в торговую сеть Гомеля и области. Просим проинформировать торговые объекты о срыве поставок 21 и 22 февраля», - написано в копии документа, который прислан начальнику управления торговли и услуг.

Лукашенко неоднократно пугал белорусов 1990-ми, говорил что тогда «муки не было на три дня».













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