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Муки в Гомеле не осталось даже на три дня

21.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Муки в Гомеле не осталось даже на три дня

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  • 21.02.2021, 17:56
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Муки в Гомеле не осталось даже на три дня

«Гомельхлебпром» заявил, что не может выполнить заказы.

Читатели «Радыё Свабода» прислали копию документа, из которого следует, что на предприятии «Гомельхлебпром» нет муки.

«ОАО «Гомельхлебпром» сообщает, что в связи с отсутствием муки 21 и 22 февраля предприятие не имеет возможности выполнить заявки на хлебобулочную продукцию в торговую сеть Гомеля и области. Просим проинформировать торговые объекты о срыве поставок 21 и 22 февраля», - написано в копии документа, который прислан начальнику управления торговли и услуг.

Лукашенко неоднократно пугал белорусов 1990-ми, говорил что тогда «муки не было на три дня».




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Теги: Гомель
 
 
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«Гомельхлебпром» заявил, что не может выполнить заказы.
 
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