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Муки в Гомеле не осталось даже на три дня
Источник материала: Хартия'97
Муки в Гомеле не осталось даже на три дня
«Гомельхлебпром» заявил, что не может выполнить заказы.
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«ОАО «Гомельхлебпром» сообщает, что в связи с отсутствием муки 21 и 22 февраля предприятие не имеет возможности выполнить заявки на хлебобулочную продукцию в торговую сеть Гомеля и области. Просим проинформировать торговые объекты о срыве поставок 21 и 22 февраля», - написано в копии документа, который прислан начальнику управления торговли и услуг.
Лукашенко неоднократно пугал белорусов 1990-ми, говорил что тогда «муки не было на три дня».
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«Гомельхлебпром» заявил, что не может выполнить заказы.
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