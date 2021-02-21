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By_Pol: МВД Беларуси собрало данные о 30 тысячах граждан в системе «Беспорядки»
Источник материала: Навiны
Списки «склонных к экстремизму» разосланы в отделы по гражданству и миграции по всей стране.
Как сообщает
По ее словам, ведомству поручено обработать данные до 19 февраля. На каждого человека якобы собиралась информация о месте работы или учебы, составе семьи, характеристика и другая информация.
Работа над самой базой данных, по словам By_Pol, должна была проходить в условиях полной секретности, но информация стала известна. Сбор данных проводился в спешке. Инициатива осведомлена о случаях угроз из-за недостаточной оперативности добавления информации.
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Списки «склонных к экстремизму» разосланы в отделы по гражданству и миграции по всей стране.
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