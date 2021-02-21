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У родителей сотрудницы «Сильных Новостей» провели обыск. Проверяли даже сарай с козами

21.02.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 21 февраля, в доме у родителей редактора «Сильных Новостей» Снежаны Погодиной в Жлобине провели обыск — пришло как минимум семеро силовиков с санкцией следователя.



По словам милиционеров, якобы на соседней улице висел БЧБ-флаг, они искали, кто его вывесил. В постановлении же указано, что обыск провели в рамках уголовного дела по причине «надругательстве над госфлагом». Обыск прошел и у тети Снежаны. Проверяли дома и хозпостройки.

— Заходили даже в сарай, где были козы. Животные, кстати, не пускали правоохранитель внутрь помещения. Тогда те сказали родителям их убрать, в противном случае угрожали «запрыскать им глаза слезоточивыми газом, нам это позволено», — рассказала Снежана.

Девушка рассказала, что в доме милиционеры ничего не нашли. Никто из соседей не согласился быть понятыми — пригласили представителей цыганской диаспоры.

— Тётя заставила всех разуться и постоянно повторяла: «Вам не стыдно, сынки?!». Понятыми были двое цыган, которые даже не умеют читать, — поставили свои подписи в протоколах, понятия не имея, что там написано.

Журналист связывает обыск и то, что его провели в выходной день, со своей гражданской позицией. Отмечает, что на улице в частном секторе около 60 домов, но силовики пришли именно к ее родственникам.

— Почему обыск провели только у моих родителей, тёти и недавно умершей бабушки, — прокомментировала Снежена. — Как пояснила мне адвокат, это говорит о срочности «заказа». Если есть необходимость экстренно провести подобные мероприятия, они вправе делать это без одобрения прокурора.
 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 21 февраля, в доме у родителей редактора «Сильных Новостей» Снежаны Погодиной в Жлобине провели обыск — пришло как минимум семеро силовиков с санкцией...
 
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