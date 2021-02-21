







Хлеб производства «Гомельхлебпрома» / svaboda.org





получила копию документа, который отправили в один из гомельских магазинов. Из документа следует, что у "Гомельхлебпрома" нет муки два дня работы. В связи с этим предприятие предупреждает о невозможности доставки продукции в торговые сети Гомеля и области. «Радыё Свабода»копию документа, который отправили в один из гомельских магазинов. Из документа следует, что у "Гомельхлебпрома" нет муки два дня работы. В связи с этим предприятие предупреждает о невозможности доставки продукции в торговые сети Гомеля и области.













Копия документа / svaboda.org





В ряде магазинов уже сегодня не было некоторых популярных сортов хлеба, выпеченного позднее 20 февраля. Однако местные покупатели без хлеба не останутся — в магазинах представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий производителей из других регионов Беларуси.



