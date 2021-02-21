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Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко

21.02.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.



Андрей Суздальцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются «весьма продолжительные переговоры», пишет udf.by.

Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил dw.com, что в Кремле далеки от оптимизма, там пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко, но общий настрой резко против него:

«Есть понимание, что Лукашенко сам никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить».

Суздальцев отметил, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, слабость позиций Минска очевидна.

По словам эксперта, Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой.

В этой связи Суздальцев напомнил, что во время «оранжевой революции» в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Виктора Януковича, а потом поменял свое мнение.
 
Теги: Минск
 
 
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Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.
 
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