Российский политолог: Главное даже не в очередном «попрашай-визите» Лукашенко, а в том, как быстро могут люди менять свои взгляды, когда нет денег…







15 февраля министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей несмотря на традиционные дипломатические недоговоренности все-таки затронул в рамках своего интервью российскому каналу РБК вопросы предстоящего российско-белорусского саммита в Сочи, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.





ex-press.by , что главный вопрос встречи на высшем уровне – новый российский кредит. А. Лукашенко банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без 3-3,5 млрд. долларов США, которые он будет буквально выдавливать из российского президента. При этом, отметим, что в российском обществе и политическом классе отношение к кредитованию белорусского правящего режима остается крайне отрицательным, российский истеблишмент считает уже давно ставшей традицией постоянную финансовую «подкормку» крайне непостоянного А. Лукашенко бессмысленным и зеркальным повторением кредита в 3,0 млрд. долларов США В. Януковичу в декабре 2013 года. Министр подтвердил, пишет, что главный вопрос встречи на высшем уровне – новый российский кредит. А. Лукашенко банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без 3-3,5 млрд. долларов США, которые он будет буквально выдавливать из российского президента. При этом, отметим, что в российском обществе и политическом классе отношение к кредитованию белорусского правящего режима остается крайне отрицательным, российский истеблишмент считает уже давно ставшей традицией постоянную финансовую «подкормку» крайне непостоянного А. Лукашенко бессмысленным и зеркальным повторением кредита в 3,0 млрд. долларов США В. Януковичу в декабре 2013 года.





Необходимо отметить, что Владимир Владимирович попытался замаскировать традиционное попрошайничество А. Лукашенко некими инвестиционными проектами: «Я не исключаю, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута. Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов».





До настоящего времени в Беларуси существовал только один крупный объект российского инвестирования – Белорусская АЭС, построенная за счет российского кредита в 10 млрд. В прошлом году, буквально за три недели до начала белорусской революции выплата кредита была отложена на два года. Формально, Минск рассчитывает на «сэкономленную» часть «атомного» кредита -3-3,5 млрд. долларов, которые в Минфине РФ распределены на стройку. Однако, если «остаток» все-таки уйдет на счета белорусского казначейства, Минск будет использовать новый кредит не на стройку, заказы для которой выполняли сотни российских компаний и фирм, а на простое проедание, от которого Москве нет никакого толку.





При это В. Макей, проводит нехитрую подмену. Дело в том, что А. Лукашенко в Сочи обязательно спросят о конституционной реформе и новых выборах в белорусский парламент и на пост президента РБ. Выделение Беларуси новых порций российской ресурсно-финансовой помощи обусловлено договоренностями от 14 сентября 2020 г. Однако вместо новой Конституции РБ А. Лукашенко привезет в Сочи только решение Всебелорусского народного собрания о создании конституционной комиссии…

Тогда что взамен? А взамен А. Лукашенко в очередной раз попытается увлечь В. Путина белорусским вариантом интеграции с РФ, которая основывается на формуле «равенство прав субъектов хозяйствования», что подразумевает доступ Минска к российским ресурсам по внутрироссийским ценам. При этом российским «субъектам» абсолютно не нужны равные права с белорусскими «коллегами» на белорусском нищем рынке, где «хозяин» может любую компанию мгновенно «вырезать» (А. Лукашенко, 11 февраля). Так что мы хорошо себе представляем те самые «конкретные вещи», о которых говорил два дня назад белорусский министр иностранных дел: «Есть конкретные вещи, которые позволяют нам говорить о том, что эти интеграционные процессы идут вперед, у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений». А. Лукашенко будет не просто просить кредит, но и требовать от Москвы восстановление механизма полномасштабных дотаций из российского бюджета.





Любопытно то, что Москва все последние месяцы практически не вспоминала о российско-белорусской интеграции, но В. Макей все равно уверен, что «как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно — в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза».





Но главное даже не в очередном «попрашай-визите» А. Лукашенко (он всю жизнь этим занимался и ничего другого не умеет), а в том, как быстро могут люди менять свои взгляды, когда нет денег…





Напомним, что о крепнущих отношениях (снова братских?) говорит многолетний член белорусского правительства, который совсем недавно, в июне 2020 года уверял послов стран ЕС в том, что Москва вмешивается в предвыборный процесс в РБ, пытается с помощью своих корпораций и «эмиссаров» захватить пост президента Беларуси и ведет против президента А. Лукашенко настоящую спецоперацию.

А сейчас В. Макей в очередной раз оказался столь яростным сторонником российско-белорусской интеграции и, в свою очередь, как известный персонаж советского мультфильма «Маугли» шакал Табаки, прижавшись к ноге своего хозяина – тигра Шерхана, радостно тявкает: «А мы пойдем на…Восток». Однако вряд ли в Москве рады главному белорусскому дипломату, известному своей неразборчивостью в связях и симпатиях.