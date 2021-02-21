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Девушка хотела спрыгнуть с 18-го этажа: сотрудники МВД и МЧС ее спасли – видео

21.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Девушку на парапете 18-го этажа жилого дома в Гродно заметили около 11 вечера в субботу, 20 февраля. Очевидцы тут же позвонили в милицию.
На место прибыли сотрудники ОМОН: двое отговаривали девушку от необдуманного шага, еще один страховал этажом ниже. именно он в какой-то момент смог ухватить ее за ноги и вместе с подоспевшим на место сотрудником МЧС вытянуть в безопасное место.

По факту случившегося проводится проверка.

Рассказ очевидцев и спасателей смотрите на видео.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жительница Гродно хотела спрыгнуть с высотки – рассказ очевидцев и спасателей смотрите на видео.
 
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