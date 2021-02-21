Девушка хотела спрыгнуть с 18-го этажа: сотрудники МВД и МЧС ее спасли – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Девушку на парапете 18-го этажа жилого дома в Гродно заметили около 11 вечера в субботу, 20 февраля. Очевидцы тут же позвонили в милицию.

На место прибыли сотрудники ОМОН: двое отговаривали девушку от необдуманного шага, еще один страховал этажом ниже. именно он в какой-то момент смог ухватить ее за ноги и вместе с подоспевшим на место сотрудником МЧС вытянуть в безопасное место.

По факту случившегося проводится проверка.

Рассказ очевидцев и спасателей смотрите на видео.