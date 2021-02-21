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Девушка хотела спрыгнуть с 18-го этажа: сотрудники МВД и МЧС ее спасли – видео
21.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Девушку на парапете 18-го этажа жилого дома в Гродно заметили около 11 вечера в субботу, 20 февраля. Очевидцы тут же позвонили в милицию.
По факту случившегося проводится проверка.
Рассказ очевидцев и спасателей смотрите на видео.
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Жительница Гродно хотела спрыгнуть с высотки – рассказ очевидцев и спасателей смотрите на видео.
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