Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено

Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?

На эти и другие вопросы отвечает Евгений Плисов - микробиолог, блогер и популяризатор науки.

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