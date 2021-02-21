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Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио
Источник материала: Партизан
Главы стран "Большой семерки" поддержали проведение Олимпийских игр - 2020 в Токио, говорится в заявлении, опубликованном японским министерством иностранных дел, пишет Gazeta.Ru.
Отмечается, что во время виртуальной конференции премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о решимости страны провести соревнования в Японии,
"Он также заявил, что страна продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Главы стран "Большой семерки" поддержали проведение Олимпийских игр - 2020 в Токио, говорится в заявлении, опубликованном японским министерством иностранных дел,...
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