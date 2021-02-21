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Немец, купивший медаль Снытиной: Когда Беларусь станет свободной, эту медаль будут показывать детям
Источник материала: Хартия'97
Немец, купивший медаль Снытиной: Когда Беларусь станет свободной, эту медаль будут показывать детям
Житель Мюнхена купил медаль белорусской баскетболистки за 10 тысяч долларов.
Житель Мюнхена Иоахим Хайнце, купивший бронзовую медаль Екатерины Снытиной за 10 тысяч долларов, рассказал о мотивах своего поступка, передает
– Решил, что должен купить эту медаль, чтобы она осталась в Беларуси. Хотел бы, чтобы когда-нибудь ее стали демонстрировать как символ солидарности»
– Помните, как узнали о политическом кризисе и насилии в Беларуси?
– Новости о политической активности в стране стали появляться еще до выборов. Общался с друзьями из Минска, в том числе с немцами, которые там живут. Все время следил за новостями, за тем насилием, что развернулось в стране после выборов.
– Что чувствовали в то время?
– Агрессию, гнев. Беспокоился за безопасность моих друзей. А еще чувствовал стыд за то, что не могу ничем помочь, нахожусь в безопасности и могу только следить за новостями. Конечно, иногда я посылал сообщения друзьям, чтобы показать свою солидарность с ними. Но было совестно, что я не делаю ничего большего.
Из материала Кристофа Беккера, корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung, узнал о том, что Катя Снытина выставила на аукцион свою медаль. Сразу оценил ситуацию, понял, что это может значить для нее – продать такую ценную награду. В тот самый момент решил, что должен купить эту медаль, чтобы она осталась в Беларуси. Хотел бы, чтобы когда-нибудь ее стали демонстрировать как символ солидарности. Еще был очень рад тому, что у меня появился шанс сделать что-то полезное [для белорусов] и больше не чувствовать стыд.
– Вам удалось пообщаться с Екатериной?
– Да, мы созвонились через Zoom. Я сказал Кате, что восхищен тем, что она делает – не только в случае с продажей медали, но и с тем, как она выражает свою позицию каждый день. Мне кажется, она не просто капитан баскетбольной сборной, но и кумир для других людей, участвующих в протесте.
– Где медаль сейчас?
– Она все еще у Кати. Когда Беларусь станет свободной демократической страной и народ достигнет своих целей, надеюсь, эту медаль будут показывать детям, в том числе юным спортсменам, как знак солидарности среди белорусов, – сказал Хайнце.
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Житель Мюнхена купил медаль белорусской баскетболистки за 10 тысяч долларов.
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