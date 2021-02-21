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Речь президента

21.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Речь президента

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  • Леонид Гозман
  • 21.02.2021, 18:48
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Речь президента

Cейчас в России есть два имени.

Решение суда, которое решение никакого не суда, а высшей власти, было абсолютно ожидаемо. Понты для них важнее всего, они готовы пойти – уже пошли – на изоляцию, санкции, дальнейшее падение уровня жизни и угрозу безопасности страны ради своих пацанских понятий. Их позиция по Навальному диктуется исключительно эмоциями, абсолютно контрпродуктивна и работает не только против всех нас, но даже и против их личных интересов. Когда гнев, обида, ненависть застилают глаза, не стоит ждать разумных решений. Но это все давно ясно. Как и то, что суда у нас нет.

Но, вот, последнее слово Навального! Это была блестящая речь. Это речь президента. Он не случайно говорил о Боге – он говорил, что власть при нем будет стоять на нормах морали. И он сказал о том, за что, собственно, и должен отвечать президент нормальной страны – о продолжительности жизни, образовании и так далее. То есть, он отошел и от исключительно негативной повестки – давайте, мол, бороться с коррупцией и другими нарушениями, и от чисто идеологической – свободы. Он начал предвыборную кампанию и начал отлично!

Я, конечно, не знаю, как готовилась эта речь? Была ли она написана еще в Германии или прошлой ночью в камере? Помогал ли ему кто-нибудь или он все подготовил сам? В любом случае, по тому, как он ее произнес, очевидно, что это и есть теперь его идеи, его программа.

Он, если они не решаться его убить – а ведь могут, и он это знает! – все преодолеет. Все по Ницше – знающий «во имя чего», преодолевает любое «как». А он знает во имя чего!

Предвыборная кампания началась. Сильно непохожая на кампании в других странах – в качестве первого ее шага кандидат произносит последнее слово на суде и отправляется в колонию. Но какая есть.

Я не знаю, будет ли он хорошим президентом. Я бы, вообще, хотел, чтобы президентом моей страны был Егор Гайдар. Но сейчас есть два имени – Путин и Навальный. Как в ЮАР были Де Клерк и Мандела, а в Польше — Ярузельский и Валенса. С Путиным тупик, ложь, распад. С Путиным смерть. С Навальным, может, будет масса проблем и ошибок. Но с Навальным сегодня – надежда и жизнь. Удачи ему!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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