«Прошел уже год после расставания, а я не могу спокойно жить и строить новые отношения». Ответ психолога

Источник материала: Tut.by

Читатель рассказывает в своем письме о том, что на протяжении нескольких лет выстраивал отношения с девушкой. Не всё складывалось гладко, но дело шло к свадьбе, и мужчина мечтал провести жизнь рядом с этой женщиной. Тем не менее, она решила иначе. Как справиться с травмой, которую наносит расставание после долгих отношений, и начать жить дальше, если бывшая больше не хочет тебя знать? Рассказывает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Эта история началась очень давно, еще в студенческие годы. На первом курсе я познакомился с девушкой, чей взгляд невозможно забыть. Мы подружились, и спустя некоторое время я начал проникаться симпатией к ней. Но, к сожалению, она стала встречаться с другим парнем.

Помню, что на тот момент не расстроился слишком сильно, решил, что не судьба. Постарался поддерживать с ней дружеские отношения и убеждал себя, что чувств уже не осталось — оказалось, я сильно ошибался.

Спустя некоторое время она рассталась со своим ухажером — точную причину уже и не помню. Этот человек совершил много ошибок, после которых мало кто прощает. Через месяц-другой после их расставания я начал замечать, что она смотрит на меня как-то иначе. Не описать этот взгляд, но, увидев его, каждый бы понял, как ему повезло.



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Но я боялся сделать шаг навстречу, потому что не был уверен в ее чувствах. И боялся, что я буду всего лишь «затычкой» для той внутренней пустоты, которая образовалась после прошлых отношений. Всё, что у нас было на тот момент — бесконечные переписки и разговоры. Помню, что уже в этот момент понял, как сильно привязан к ней: с ума сходил и не мог уснуть, пока не поговорим.

Но в какой-то момент она исчезла: просто перестала выходить на связь и отвечать на мои сообщения. В жизни у меня всякое бывало, я попадал в разные ситуации, но так плохо мне еще не было. Не мог ничем заниматься, волновался, что у нее проблемы, недоумевал, что могло произойти.

Она вышла на связь только спустя месяц — после долгих попыток выйти на разговор, удалось от нее услышать, что переписки ей надоели. Она не понимает, какое место она занимает в моей жизни, девушка она мне или нет. Я чувствовал себя полным идиотом. Но после моих долгих извинений мы наконец начали встречаться.



Фото: unsplash.com

Позже я ушел в армию, где уже твердо решил, что остаток своей жизни проведу с ней, что хочу воспитать наших детей, состариться вдвоем. После армии думал сразу сделать ей предложение, но меня остановило мое финансовое положение. Дело в том, что свое детство я провел в стесненных условиях, и никак не хотел такой участи для своей супруги и детей.

Решил отложить свадьбу и сосредоточиться на заработке денег для покупки квартиры. Шло время, мы ссорились по мелочам, мирились, но меня всё больше и больше тяготила эта ситуация: в силу больших нагрузок на работе, постоянных командировок, я всё реже к ней приезжал. Я начал замечать, что и ей тяжело — сказывается усталость от неопределенности наших отношений. Но каждый раз в ответ на мое предложение обсудить, что ее тяготит, она отвечала: «Все нормально».

Всё закончилось в один момент — причем, как раз в то время, когда я наладил свое финансовое положение и был готов сделать то, что так давно планировал. Я пригласил ее на свой день рождения, где и планировал предложить пожениться. Получил отказ…

Дальше — больше. Через пару дней, когда я написал ей, что возвращаюсь из командировки и хотел бы увидеться, прочитал: «Я иду на день рождения коллеги к нему домой». Я дико обиделся: значит, приехать на мой день рождения она не хочет. А вот пойти домой к чужому человеку — это нормально. Я сказал, что у меня есть вопросы ко всей этой ситуации и к тому, что она едет домой к постороннему мужчине. Ответ был короткий: «И что?».

Завязался конфликт, во время которого она вспомнила все свои обиды, главная из которых, как я понял — что я не сделал ей предложение после армии. Не дав мне объясниться, она заблокировала меня во всех соцсетях.



Фото: unsplash.com

После этого мне просто снесло крышу. Я пытался всеми способами связаться с ней, писал с разных почт, чтобы она ответила хоть где-то, пробовал связаться с ее матерью (надеялся на совет) — везде была лишь тишина. Пытался встретиться с ней, а в итоге нарвался на ее родителей, которые наорали на меня и просто выставили за дверь.

После этого она мне позвонила и потребовала оставить ее в покое. Сравнивала меня с каким-то мужчиной (понятно, не в мою пользу), намекала на новые отношения. Я не хотел в это верить. Продолжал писать ей на почту и отправлять цветы к праздникам. Никакой реакции…

И вот прошел почти год. Но я по-прежнему чувствую себя абсолютно опустошенным. Мне все безразлично и ничего не хочется. Не могу строить новые отношения, говорить какой-то девушке, что люблю ее и хочу провести с ней жизнь, потому что это будет высшей формой лицемерия. Больше не верю в любовь и в то, что отношения могут быть счастливыми. И не знаю, что с этим делать.

Ответ психолога:



Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Ваше письмо пронизано глубокими и очень разносторонними чувствами: от нежной любви до тоски, безразличия, разочарования. Период после расставания с любимым человеком всегда сложный. Это время трансформации себя, своих планов на жизнь, понимания женщин.

Многих интересует не только то, как пережить разрыв долгих отношений, но и сколько времени на это потребуется. Каждый индивидуален, каждый переживает этот непростой период по-своему. Интенсивность и продолжительность переживаний напрямую зависят от сочетания следующих факторов:

тип нервной системы;

обстоятельства, сопутствующие расставанию;

желание и усилия, которые вы прилагаете к тому, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Считается, что на полное восстановление после разрыва требуется от нескольких месяцев до года.

Из письма не совсем ясен ваш запрос — чего именно вы сейчас хотите.

Но я могу дать несколько рекомендаций, которые точно не причинят вам вреда:

Примите произошедшую ситуацию и свои эмоции. Не лучшим решением будет наблюдать за жизнью девушки в интернете, пытаться связаться, пересматривать фотографии. Чем меньше стимулов для воспоминаний — тем лучше. Сконцентрируйтесь на заботе о себе: подумайте, что вы можете сделать для себя (уделить внимание здоровью, физической форме, внешнему виду, пространству, которое окружает). Поддержка близких. Не отказывайтесь от помощи родных и друзей (и просите сами), ведь развлечения в кругу любящих людей — отличный способ почувствовать себя лучше. Найдите внутренний ресурс. Уйдите от образа жертвы и ожиданий, что кто-то должен сделать вас счастливым. Перестаньте искать любовь где-то еще, ведь главный человек в вашей жизни — вы сами. Станьте генератором позитивных эмоций для самого себя. Найдите то, чем вам нравится заниматься, то, что будет вас развивать, делать увереннее и счастливее. Не пытайтесь заглушить тоску едой, стимуляторами и алкоголем. Это не только не принесет желаемого облегчения, но и нанесет серьезный ущерб в виде выброса гормонов стресса, физиологической зависимости и лишнего веса.

Если собственные попытки справиться с ситуацией не приносят ощутимого результата — лучше обратиться к специалисту.

Переживание разрыва любовных отношений часто состоит из тех же этапов, что и реакция на утрату близкого человека:

Отрицание. В такой момент наше сознание не может принять факт произошедшего. Мы строим планы, лелеем надежду и тешим себя, что разрыв неокончателен. Гнев. Мы испытываем скрытую или открытую злость. В адрес бывшего партнера льется нескончаемый поток обвинений или оскорблений. Часто это помогает отделиться от партнера, увеличить дистанцию. Торг. Мы начинаем торговаться сами с собой или с бывшим партнером в попытках начать отношения заново. Проживая разрыв, мы устанавливаем себе какой-то срок, в течение которого можем вернуть возлюбленного. Так наша психика пытается справиться с расставанием и свыкнуться с новой ситуацией. Депрессия. В какой-то момент приходит осознание, что пора перестать предпринимать бессмысленные попытки отрицать расставание. И вот тогда нас волной накрывают отчаяние, грусть и апатия. Принятие. Если дать себе достаточно времени пережить этот период, болезненные симптомы постепенно сходят на нет, после чего наступает принятие новой ситуации. И мы находим в себе силы двигаться дальше, а прошлые отношения остаются в прошлом — будто завершенная глава в книге жизни, за которой следуют новые интересные главы.