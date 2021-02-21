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«Прошел уже год после расставания, а я не могу спокойно жить и строить новые отношения». Ответ психолога
Источник материала: Tut.by
Читатель рассказывает в своем письме о том, что на протяжении нескольких лет выстраивал отношения с девушкой. Не всё складывалось гладко, но дело шло к свадьбе, и мужчина мечтал провести жизнь рядом с этой женщиной. Тем не менее, она решила иначе. Как справиться с травмой, которую наносит расставание после долгих отношений, и начать жить дальше, если бывшая больше не хочет тебя знать? Рассказывает психолог.
— Эта история началась очень давно, еще в студенческие годы. На первом курсе я познакомился с девушкой, чей взгляд невозможно забыть. Мы подружились, и спустя некоторое время я начал проникаться симпатией к ней. Но, к сожалению, она стала встречаться с другим парнем.
Помню, что на тот момент не расстроился слишком сильно, решил, что не судьба. Постарался поддерживать с ней дружеские отношения и убеждал себя, что чувств уже не осталось — оказалось, я сильно ошибался.
Спустя некоторое время она рассталась со своим ухажером — точную причину уже и не помню. Этот человек совершил много ошибок, после которых мало кто прощает. Через месяц-другой после их расставания я начал замечать, что она смотрит на меня как-то иначе. Не описать этот взгляд, но, увидев его, каждый бы понял, как ему повезло.
Но я боялся сделать шаг навстречу, потому что не был уверен в ее чувствах. И боялся, что я буду всего лишь «затычкой» для той внутренней пустоты, которая образовалась после прошлых отношений. Всё, что у нас было на тот момент — бесконечные переписки и разговоры. Помню, что уже в этот момент понял, как сильно привязан к ней: с ума сходил и не мог уснуть, пока не поговорим.
Но в какой-то момент она исчезла: просто перестала выходить на связь и отвечать на мои сообщения. В жизни у меня всякое бывало, я попадал в разные ситуации, но так плохо мне еще не было. Не мог ничем заниматься, волновался, что у нее проблемы, недоумевал, что могло произойти.
Она вышла на связь только спустя месяц — после долгих попыток выйти на разговор, удалось от нее услышать, что переписки ей надоели. Она не понимает, какое место она занимает в моей жизни, девушка она мне или нет. Я чувствовал себя полным идиотом. Но после моих долгих извинений мы наконец начали встречаться.
Позже я ушел в армию, где уже твердо решил, что остаток своей жизни проведу с ней, что хочу воспитать наших детей, состариться вдвоем. После армии думал сразу сделать ей предложение, но меня остановило мое финансовое положение. Дело в том, что свое детство я провел в стесненных условиях, и никак не хотел такой участи для своей супруги и детей.
Решил отложить свадьбу и сосредоточиться на заработке денег для покупки квартиры. Шло время, мы ссорились по мелочам, мирились, но меня всё больше и больше тяготила эта ситуация: в силу больших нагрузок на работе, постоянных командировок, я всё реже к ней приезжал. Я начал замечать, что и ей тяжело — сказывается усталость от неопределенности наших отношений. Но каждый раз в ответ на мое предложение обсудить, что ее тяготит, она отвечала: «Все нормально».
Всё закончилось в один момент — причем, как раз в то время, когда я наладил свое финансовое положение и был готов сделать то, что так давно планировал. Я пригласил ее на свой день рождения, где и планировал предложить пожениться. Получил отказ…
Дальше — больше. Через пару дней, когда я написал ей, что возвращаюсь из командировки и хотел бы увидеться, прочитал: «Я иду на день рождения коллеги к нему домой». Я дико обиделся: значит, приехать на мой день рождения она не хочет. А вот пойти домой к чужому человеку — это нормально. Я сказал, что у меня есть вопросы ко всей этой ситуации и к тому, что она едет домой к постороннему мужчине. Ответ был короткий: «И что?».
Завязался конфликт, во время которого она вспомнила все свои обиды, главная из которых, как я понял — что я не сделал ей предложение после армии. Не дав мне объясниться, она заблокировала меня во всех соцсетях.
После этого мне просто снесло крышу. Я пытался всеми способами связаться с ней, писал с разных почт, чтобы она ответила хоть где-то, пробовал связаться с ее матерью (надеялся на совет) — везде была лишь тишина. Пытался встретиться с ней, а в итоге нарвался на ее родителей, которые наорали на меня и просто выставили за дверь.
После этого она мне позвонила и потребовала оставить ее в покое. Сравнивала меня с каким-то мужчиной (понятно, не в мою пользу), намекала на новые отношения. Я не хотел в это верить. Продолжал писать ей на почту и отправлять цветы к праздникам. Никакой реакции…
И вот прошел почти год. Но я по-прежнему чувствую себя абсолютно опустошенным. Мне все безразлично и ничего не хочется. Не могу строить новые отношения, говорить какой-то девушке, что люблю ее и хочу провести с ней жизнь, потому что это будет высшей формой лицемерия. Больше не верю в любовь и в то, что отношения могут быть счастливыми. И не знаю, что с этим делать.
Ответ психолога:
— Ваше письмо пронизано глубокими и очень разносторонними чувствами: от нежной любви до тоски, безразличия, разочарования. Период после расставания с любимым человеком всегда сложный. Это время трансформации себя, своих планов на жизнь, понимания женщин.
Многих интересует не только то, как пережить разрыв долгих отношений, но и сколько времени на это потребуется. Каждый индивидуален, каждый переживает этот непростой период по-своему. Интенсивность и продолжительность переживаний напрямую зависят от сочетания следующих факторов:
Считается, что на полное восстановление после разрыва требуется от нескольких месяцев до года.
Из письма не совсем ясен ваш запрос — чего именно вы сейчас хотите.
Но я могу дать несколько рекомендаций, которые точно не причинят вам вреда:
Если собственные попытки справиться с ситуацией не приносят ощутимого результата — лучше обратиться к специалисту.
Переживание разрыва любовных отношений часто состоит из тех же этапов, что и реакция на утрату близкого человека:
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«Прошел уже год после расставания, а я не могу спокойно жить и строить новые отношения». Ответ психолога
Читатель рассказывает в своем письме о том, что на протяжении нескольких лет выстраивал отношения с девушкой. Не всё складывалось гладко, но дело шло к свадьбе, и...
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