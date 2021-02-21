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На чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт

21.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт

В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт. Это была предпоследняя гонка соревнований. Ее победителем стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии: Ингрид Тандреволд и Тириль Экхофф.

Две белорусские биатлонистки Динара Алимбекова и Анна Сола из борьбы за награды выбыли уже на первом огневом рубеже. В итоге у Алимбековой на финише 26 позиция и 7 промахов. А бронзовый призер чемпионата мира Анна Сола не закрыла 11 мишеней из 20 и финишировала последней. Завершится чемпионат мира сегодня мужским масс-стартом. Белорусские биатлонисты в нем не участвуют.

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В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт. Это была предпоследняя гонка соревнований. Ее победителем стала Лиза Тереза...
 
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