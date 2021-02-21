Пять вещей, которые стоит выбросить из гардероба после 40 лет

Источник материала: ОНТ

После 40 лет разумно пересмотреть свой гардероб. Молодежный стиль уже не подходит, а выглядеть свежо и ярко помогут простые хитрости.

1. Пришла пора отказаться от мини-юбок. Даже если ноги выглядят идеально, разумнее отдать предпочтение вариантам миди. Слишком обтягивающие вещи тоже стоит убрать из гардероба, заменив на более свободные и струящиеся.









2. Вещи с заниженной талией уже и так выходят из моды, а после 40 лет стоит отдать предпочтение вещам, у которых талия завышенная.





3. Веселые принты на одежде, тем более в виде персонажей мультфильмов, прекрасно подходят для подростков. Зрелая женщина в такой одежде выглядит как минимум странно. Лучше отдать предпочтение натуральным оттенкам.





4. Обтягивающие джинсы с рваными коленками тоже стоит оставить в прошлом. Прекрасно подойдут джинсы с прямым силуэтом.





5. После сорока разумно отказаться от тотально темных тонов. Лучше разбавлять образ светлыми элементами.





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