Отбор к ЧМ 2023 по баскетболу: сборная Беларуси победила команду Албании

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты сборной Беларуси завершили стартовый отборочный раунд чемпионата мира 2023 года победой над командой Албании.

Заключительные матчи предквалификации в группе «А» проходили на Кипре. Команда Ростислава Вергуна уверенно обыграла соперника со счетом 93:72. Самым результативным в этой встрече стал белорусский форвард Евгений Белянков, который набрал 26 очков.

Таким образом, в следующий отборочный раунд проходит сборная Португалии, которая заняла первое место в таблице, и наша команда. В группе «В» первые две позиции достались баскетболистам Исландии и Словакии. Они также продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира.

Фото: «Прессбол»

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