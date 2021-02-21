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Белорус Егор Шарангович провел очередной матч в НХЛ

21.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Егор Шарангович провел очередной матч в НХЛ

Белорусский форвард Егор Шарангович провел очередной матч в Национальной хоккейной лиге.   

К сожалению, команда Шаранговича «Нью-Джерси Дэвилз» проиграла «Баффало» со счетом 2:3. Не слишком успешно сложилась игра и для белоруса. Шарангович провел на льду почти 13 минут при показателе полезности «-1». В своем дебютном сезоне в НХЛ Егор Шарангович в 12 играх забросил две шайбы и заработал один ассистентский балл. И сегодня вечером «Нью-Джерси» проведет очередной матч. В гостях команда встретится с «Вашингтоном».  

Также отметим игру между «Колорадо» и «Вегасом». Эта встреча состоялась на открытом воздухе на льду озера Тахо. Причем перерыв между первым и вторым периодами составил 9 часов. В это время техническая бригада матча старалась привести в порядок тающий лед. И это удалось сделать. Уже поздно вечером «Эвеланш» в итоге одержали победу – 3:2. А техническая бригада поединка была признана первой звездой игрового дня в NHL.

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Белорусский форвард Егор Шарангович провел очередной матч в Национальной хоккейной лиге.    К сожалению, команда Шаранговича «Нью-Джерси Дэвилз» проиграла...
 
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