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Из-за прошедшего снегопада сотни домов в Греции шестые сутки остаются без электричества

21.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за прошедшего снегопада сотни домов в Греции шестые сутки остаются без электричества

В регионе Аттика в результате прошедшего во вторник и среду обильного снегопада жители сотен домов шестой день остаются без электроснабжения, информирует РИА «Новости».

Прошедший в Афинах и Аттике снегопад стал самым обильным за последние 40 лет, за двое суток там выпало около 20 – 25 сантиметров снега. Мокрый снег ломал ветви и целые деревья, из-за падения которых были повреждены провода линий электропередачи.

В северных пригородах Афин без электроснабжения остались 70 тысяч домов. Коммунальные службы Греции пытались восстановить подачу электроэнергии, однако к вечеру среды 10 тысяч человек по-прежнему были без света.

За последние сутки электричество вернулось примерно в 300 домов, однако ещё около 400 остаются погружёнными в темноту.

Компания-оператор распределительных сетей Греции HEDNO сообщила на своём официальном сайте: «После устранения повреждений в сети среднего напряжения продолжаются работы бригад энергетиков в сети низкого напряжения в районах Агиос Стефанос, Дросия, Аникси, Дионисос, Экали и Кифисия. По оценкам, количество домохозяйств, у которых все еще есть проблемы с электроснабжением, составляет менее 400, работа специалистов продолжается в стабильном темпе».

Фото: pappaspost.com
 

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В регионе Аттика в результате прошедшего во вторник и среду обильного снегопада жители сотен домов шестой день остаются без электроснабжения, информирует РИА...
 
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