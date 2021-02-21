Оппозиция в Армении требует отставки Пашиняна

Источник материала: ОНТ

Оппозиция Армении заявила, что будет проводить массовые протесты, пока не добьётся отставки премьера республики.





Еще в начале месяца чиновнику поставили ультиматум – самостоятельно покинуть пост. Сроки вышли, Никола Пашинян остался при должности, и оппозиционеры перешли от слов к делу. Массовые протесты запущены, на улицы вышли люди. Участники акции неповиновения, разделившись по четырем направлениям, шествием направились в различные локации центра города. Перекрыты несколько улиц, стычек с полицией пока нет.

У протестного движения есть координатор, и он решительно заявляет о протесте в режиме нон-стоп – пока цель оппозиции не будет достигнута. Отставки Пашиняна стали требовать после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.

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