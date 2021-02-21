COVID-19 в мире: некоторые страны еврозоны заключают с Россией договоры на поставки вакцины «КовиВак»

Источник материала: ОНТ

Хорошая статистика. 1322 пациента с COVID-19 зарегистрированы за сутки в Беларуси, 1638 больных выписаны.

У нас активно продолжается вакцинирование людей, чья профессия связаны с большими рисками. Медики, а сейчас уже и педагоги, получают российскую вакцину. Накануне в России после прохождения испытаний зарегистрировали еще одну вакцину – «КовиВак», на что «тяжело» отреагировал европейский рынок. Дело в том, что «КовиВак» разработан именно для людей с хроническими заболеваниями, ее считают сегодня самой мягкой и эффективной в мире. Что не может не привлекать внимание международных экспертов. При этом по политическим мотивам лекарство не может быть использовано в зоне ЕС, об этом говорят открыто. Хотя некоторые страны еврозоны заключают договоры на поставки с Россией в обход Брюсселя.

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