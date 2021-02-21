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В Гродно сотрудники ОМОН спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с 18 этажа

21.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники ОМОН спасли 17-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть с парапета 18 этажа гродненской многоэтажки, информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

20 февраля около 23 часов на парапете 18 этажа жилого дома по ул. Кремко в Гродно прохожие заметили девушку и незамедлительно позвонили на линию 102.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ОМОН: двое пытались отговорить жительницу Гродно от смертельного шага, а третий спустился на этаж ниже – для подстраховки. В ходе диалога, правоохранителям удалось выиграть время, однако в определённый момент девушка стала перемещаться вниз по парапету.

Находившийся на семнадцатом этаже милиционер смог ухватить её за ноги и, при поддержке прибывшего сотрудника МЧС, переместить в безопасное место.

Мать девушки также пыталась помочь сотрудникам милиции, уговаривая дочь слезть с парапета.

По факту данного происшествия проводится проверка, несовершеннолетняя находится под наблюдением медиков.

Фото и видео: МВД Беларуси

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Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники ОМОН спасли 17-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть с парапета 18 этажа гродненской многоэтажки, информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. 20...
 
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