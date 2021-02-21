В 13 лет закончила школу и поступила в МГУ. Посмотрите, как сложилась судьба девочки-вундеркинда

Источник материала: ОНТ

Ирина Полякова родилась в семье военного инженера и учительницы. Родители решили обучать девочку дома, этим занялась мама. В 2 года малышка уже бегло читала, в 5 прочитала все книги Жюля Верна.







Ира пошла в школу в 5 лет и очень быстро начала переходить из класса в класс. Тогда про неё впервые написали в газете, а очень скоро девочка-вундеркинд стала известна на весь Советский Союз.





На первый курс экономического факультета МГУ девочка легко поступила в 13 лет после окончания школы. Девочка любила учиться, но переживала, что ей не удается наладить отношения со сверстниками. Ей было сложно завести друзей и социализироваться в новых коллективах. А родители не отпускали подростка во взрослую компанию студентов. В 18 лет девушка ушла из дома и начала жить с бывшим одноклассником. Родители не одобрили её выбор, но уже ничего не могли сделать – Ира стала совершеннолетней.









Карьера девушки сложилась успешно, уже в 20 лет она работала в престижной компании и хорошо зарабатывала. А вот в личной жизни были и взлеты, и падения. За плечами 40-летней Ирины два развода. Сейчас она воспитывает сына, путешествует, руководит успешной компанией.





В одном из недавних интервью девочка-вундеркинд призналась, что ей пришлось пройти долгий путь к себе настоящей. Ей удалось это сделать благодаря психологии. Сейчас она счастлива.









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