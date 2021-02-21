ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В 13 лет закончила школу и поступила в МГУ. Посмотрите, как сложилась судьба девочки-вундеркинда

21.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В 13 лет закончила школу и поступила в МГУ. Посмотрите, как сложилась судьба девочки-вундеркинда

Ирина Полякова родилась в семье военного инженера и учительницы. Родители решили обучать девочку дома, этим занялась мама. В 2 года малышка уже бегло читала, в 5 прочитала все книги Жюля Верна.



Ира пошла в школу в 5 лет и очень быстро начала переходить из класса в класс. Тогда про неё впервые написали в газете, а очень скоро девочка-вундеркинд стала известна на весь Советский Союз. 


На первый курс экономического факультета МГУ девочка легко поступила в 13 лет после окончания школы. Девочка любила учиться, но переживала, что ей не удается наладить отношения со сверстниками. Ей было сложно завести друзей и социализироваться в новых коллективах. А родители не отпускали подростка во взрослую компанию студентов. В 18 лет девушка ушла из дома и начала жить с бывшим одноклассником. Родители не одобрили её выбор, но уже ничего не могли сделать – Ира стала совершеннолетней. 



Карьера девушки сложилась успешно, уже в 20 лет она работала в престижной компании и хорошо зарабатывала. А вот в личной жизни были и взлеты, и падения. За плечами 40-летней Ирины два развода. Сейчас она  воспитывает сына, путешествует, руководит успешной компанией. 


В одном из недавних интервью девочка-вундеркинд призналась, что ей пришлось пройти долгий путь к себе настоящей. Ей удалось это сделать благодаря психологии. Сейчас она счастлива. 



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирина Полякова родилась в семье военного инженера и учительницы. Родители решили обучать девочку дома, этим занялась мама. В 2 года малышка уже бегло читала, в 5...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция в Армении требует отставки Пашиняна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by