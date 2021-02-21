Американский YouTube-блогер обвинил белоруса Влада Бумагу в плагиате, а тот назвал претензии мелочью









Фото: личный архив Влада Бумаги.





пишет kp.by. Белорусский видеоблогер Влад Бумага оказался в центре скандала. Его обвинили в плагиате. Претензии к нему возникли у американского YouTube-блогера Джимми Дональдсона (он больше известен как Mr. Beast). Он обвинил белоруса в том, что тот без разрешения берет у него картинки и при помощи фотошопа заменяет его лицо своим. Об этом американец рассказал в своем Twitter-аккаунт,kp.by.





На канал Mr. Beast подписаны более 50 миллионов пользователей, издание Forbes поставило его на второе место в топе самых высокооплачиваемых YouTube-авторов за 2020 год.





Кроме того, Дональдсон известен благодаря своим благотворительным проектам, в частности, #TeamTrees (он сам, PewDiePie, Ninja и другие блогеры собирали деньги на посадку 20 миллионов деревьев).





19 февраля Mr. Beast сообщил своим подписчикам в соцсетях, что популярный русскоязычный блогер Влад Бумага – создатель канала A4 (28 миллионов подписчиков) занимается плагиатом. Бумага стал известен благодаря своим челленджам.





По словам Дональдсона, белорус не просто берет его идеи для видео, а копирует даже обложки, переснимая их или просто подставляя туда свое лицо вместо Mr. Beast.





– Самый крупный канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо поверх моего, – написал Mr. Beast в Twitter.





Бумага отреагировал на обвинения в своем Instagram.





Предсказания судьбы бесплатно.

Древние методики. Эффективные ритуалы. Успей изменить себя к лучшему.

magic-centr.ru





– Картинки… Пффф, это такая мелочь. Лучше посмотрите на качество контента у америкосов и у меня. Я в 10 тысяч раз круче делаю. Картинка – 10 минут работы. Снять ролик – 4-10 часов (и это без монтажа и сценария). Сладких снов, завтра новый ролик. И обратите внимание на качество, – написал он в сторис.







