﻿ Никита Капленко: «Запретить выезжать за границу и тренироваться в минус 25 – это жесть! Велозу сказал, что у него отмерз палец». 21.by
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Никита Капленко: «Запретить выезжать за границу и тренироваться в минус 25 – это жесть! Велозу сказал, что у него отмерз палец»

21.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хавбек «Чайки» Никита Капленко поделился мнением о запрете белорусским клубам выезжать на зарубежные сборы.



- Как относишься к тому, что белорусские клубы не хотели пускать на зарубежные сборы?

— По-моему, это чистый абсурд. Запретить выезжать за границу и тренироваться в минус 25 – это жесть! Даже других слов не могу подобрать, чтобы описать ситуацию. Смотрел турнир Белазовец, который проходил в феврале в Жодино, так там половина ребят в бампах играли, чтобы не дай бог не отморозить ноги. Уже на сборах в Турции пообщался с Велозу, он сказал, что у него отмерз палец. В таких условиях можно остаться и без профессии, – сказал Капленко.
 
 
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Хавбек «Чайки» Никита Капленко поделился мнением о запрете белорусским клубам выезжать на зарубежные сборы.
 
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