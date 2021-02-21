Никита Капленко: «Запретить выезжать за границу и тренироваться в минус 25 – это жесть! Велозу сказал, что у него отмерз палец»









- Как относишься к тому, что белорусские клубы не хотели пускать на зарубежные сборы?





— По-моему, это чистый абсурд. Запретить выезжать за границу и тренироваться в минус 25 – это жесть! Даже других слов не могу подобрать, чтобы описать ситуацию. Смотрел турнир Белазовец, который проходил в феврале в Жодино, так там половина ребят в бампах играли, чтобы не дай бог не отморозить ноги. Уже на сборах в Турции пообщался с Велозу, он сказал, что у него отмерз палец. В таких условиях можно остаться и без профессии, – сказал Капленко.