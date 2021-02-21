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Поезда, следующие из Беларуси в РФ и обратно, снова останавливаются в Витебске и Орше

21.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Поезда, следующие из Беларуси в РФ и обратно, снова останавливаются в Витебске и Орше

  • 21.02.2021, 20:15
Поезда, следующие из Беларуси в РФ и обратно, снова останавливаются в Витебске и Орше

Международное пассажирское сообщение между Беларусью и РФ поэтапно восстанавливается.

Международное пассажирское сообщение между Беларусью и Российской Федерацией поэтапно восстанавливается, так на пути следования поездов вернули остановки в Витебске и Орше, сообщают Минск-Новости.

Остановка для посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная разрешена фирменным поездам Минск—Москва и Калининград—Москва.

Кроме того, поезд Калининград—Санкт-Петербург, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля 2021 года будет делать остановку для посадки/высадки пассажиров на станции Витебск.

А поезд Калининград — Адлер — отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля 2021 года — будет останавливаться на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Международное пассажирское сообщение между Беларусью и РФ поэтапно восстанавливается.
 
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