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В Мьянме продолжаются протесты за демократию

21.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Мьянме продолжаются протесты за демократию

  • 21.02.2021, 19:41
В Мьянме продолжаются протесты за демократию

Произошли столкновения протестующих с полицией.

В Мьянме не утихают протесты против захвативших власть военных. Разгон акций 20-21 февраля стал одним из самых кровавых с начала протестов – полиция применила против протестующих травматическое и огнестрельное оружие, слезоточивый газ, передает zn.ua.

«Двадцать человек были ранены, двое погибли», - сообщил лидер добровольческой службы чрезвычайных ситуаций Парахита Дархи Ко Аунг.

Наиболее частой причиной смерти протестующих стали пулевые ранения в грудь и голову. По данным журналистов, первыми погибшими стали молодая женщина, 36-летний плотник и юноша младше 18 лет.

Военные заявили о гибели правоохранителя, пострадавшего в столкновениях с протестующими, пишет Reuters.

В Мандалае – втором по величине городе страны – протесты быстро переросли в столкновения участников и полицейских, основной движущей силой стали работники верфи. Некоторые протестующие стреляли в правоохранителей из рогаток, полиция «отвечала» слезоточивым газом.

По данным Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы, по состоянию на пятницу, 19 февраля, на протестах задержали 546 человек были задержаны, 46 задержанных освободили.

Насилие в отношении протестующих осудили США, Европейский Союз и Великобритания. А Facebook заблокировал страницу Tatmadaw True News – главный медиаресурс военных – за подстрекательство к насилию.

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Произошли столкновения протестующих с полицией.
 
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