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«Нью-Джерси» отправил белоруса Егора Шаранговича в запас
Источник материала: Хартия'97
«Нью-Джерси» отправил белоруса Егора Шаранговича в запас
Вместо белорусского хоккеиста вызван россиянин Михаил Мальцев.
Белорусский нападающий "Нью-Джерси" Егор Шарангович отправлен в запасной состав. Вместо него вызван россиянин Михаил Мальцев, сообщает официальный
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Вместо белорусского хоккеиста вызван россиянин Михаил Мальцев.
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