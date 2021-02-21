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«Нью-Джерси» отправил белоруса Егора Шаранговича в запас

21.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Нью-Джерси» отправил белоруса Егора Шаранговича в запас

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  • 21.02.2021, 21:06
«Нью-Джерси» отправил белоруса Егора Шаранговича в запас

Вместо белорусского хоккеиста вызван россиянин Михаил Мальцев.

Белорусский нападающий "Нью-Джерси" Егор Шарангович отправлен в запасной состав. Вместо него вызван россиянин Михаил Мальцев, сообщает официальный твиттер "дьяволов".

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Вместо белорусского хоккеиста вызван россиянин Михаил Мальцев.
 
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