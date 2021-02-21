ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитро Ярош поблагодарил Зеленского

21.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Дмитро Ярош поблагодарил Зеленского

9
  • Дмитро Ярош
  • 21.02.2021, 20:48
  • 2,622
Дмитро Ярош поблагодарил Зеленского

Похоже, что время ватного антиреванша подходит к логическому завершению.

Итак, похоже, что время ватного антиреванша подходит к логическому завершению...

Да, кровь героев революции и войны за независимость не пролита зря.

Стратегически важное решение Верховной Рады по Революции достоинства, закрытие пропагандистских рупоров Кремля (не всех!), уголовное производство против "говорящей головы" Путина – Шария, теперь санкции против гэбэшной гниды – Медведчука.

Насколько знаю, продолжение следует…

Поэтому уже сейчас хочу поблагодарить Данилова, Авакова, Баканова, Хомчака, в конце концов, Зеленского за эти действия.

Понимаю, какую титаническую работу провели наши братья по оружию на всех уровнях силовых структур.

Я со своими собратьями и со всеми патриотами ждал этого годами. Не знаю, как будет потом. Очень надеюсь на то, что вы, ребята, не "дадите заднюю" в этой борьбе.

Если будете и дальше идти по пути защиты украинской национальной государственности, мы будем с вами.

Слава Украине!

Дмитро Ярош, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что время ватного антиреванша подходит к логическому завершению.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Костицын снова дисквалифицирован в Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by