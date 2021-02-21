Источник материала: Хартия'97

Дмитро Ярош поблагодарил Зеленского 9 Дмитро Ярош

21.02.2021, 20:48

2,622

Похоже, что время ватного антиреванша подходит к логическому завершению.

Итак, похоже, что время ватного антиреванша подходит к логическому завершению...

Да, кровь героев революции и войны за независимость не пролита зря.

Стратегически важное решение Верховной Рады по Революции достоинства, закрытие пропагандистских рупоров Кремля (не всех!), уголовное производство против "говорящей головы" Путина – Шария, теперь санкции против гэбэшной гниды – Медведчука.

Насколько знаю, продолжение следует…

Поэтому уже сейчас хочу поблагодарить Данилова, Авакова, Баканова, Хомчака, в конце концов, Зеленского за эти действия.

Понимаю, какую титаническую работу провели наши братья по оружию на всех уровнях силовых структур.

Я со своими собратьями и со всеми патриотами ждал этого годами. Не знаю, как будет потом. Очень надеюсь на то, что вы, ребята, не "дадите заднюю" в этой борьбе.

Если будете и дальше идти по пути защиты украинской национальной государственности, мы будем с вами.

Слава Украине!

Дмитро Ярош, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .