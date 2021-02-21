Тихановская назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против властей Беларуси

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По мнению Светланы Тихановской, этих мер недостаточно для оказания давления на Александра Лукашенко и его окружение.





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В опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС к настоящему моменту, недостаточно для оказания давления на Александра Лукашенко и его окружение.

— Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется, — заявила изданию Светлана Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало» (цитируется по переводу агентства ТАСС ).

Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».

— Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели, — сказала Тихановская.

Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.

Тихановская: «На данный момент кажется, что мы проиграли»