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Тихановская назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против властей Беларуси
21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По мнению Светланы Тихановской, этих мер недостаточно для оказания давления на Александра Лукашенко и его окружение.
© EPA-EFE/JOHN THYS/POOL
В опубликованном в воскресенье в газете
— Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется, — заявила изданию Светлана Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало» (цитируется по переводу агентства
Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».
— Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели, — сказала Тихановская.
Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.
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«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется».
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