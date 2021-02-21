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Тихановская назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против властей Беларуси

21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По мнению Светланы Тихановской, этих мер недостаточно для оказания давления на Александра Лукашенко и его окружение.

Тихановская назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против властей Беларуси

© EPA-EFE/JOHN THYS/POOL

В опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС к настоящему моменту, недостаточно для оказания давления на Александра Лукашенко и его окружение.

— Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется, — заявила изданию Светлана Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало» (цитируется по переводу агентства ТАСС).

Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».

— Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели, — сказала Тихановская.

Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.

Тихановская: «На данный момент кажется, что мы проиграли»

 
Теги: Минск
 
 
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«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется».
 
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