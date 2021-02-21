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Министр ЖКХ рассказал, сколько в стране неплательщиков коммуналки

22.02.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы являются дисциплинированными плательщиками. Из 4 млн лицевых счетов задолженность по коммуналке есть у 400 тысяч. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал министр ЖКХ Андрей Хмель.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— В целом платежная дисциплина у граждан нашей страны на высоком уровне и серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем, — заявил министр.

Андрей Хмель рассказал, что в стране 4 млн 200 лицевых счетов. В последние месяцы прошлого года просроченные лицевые счета доходили до 470−490 тысяч. Сейчас эта цифра снизилась — за коммуналку не платят чуть более 400 тысяч.

— Но это не говорит о том, что 400 тысяч лицевых счетов — это неплательщики. 70% — это с задолженностью не более трех месяцев. То есть как происходит, где-то человек до 25 числа забыл оплатить, закрутился. Где-то ошибочно не доплатил 1−2 рубля — он уже попадает в этот список.

В целом же, заявил министр, он оценивает ситуацию, как удовлетворительную.

Также Андрей Хмель рассказал, почему за январь пришлось больше платить за коммуналку.

— Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги устанавливается исходя из типовой двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м. с тремя проживающими, этот рост не должен превышать пяти долларов в эквиваленте. Мы придерживаемся этого принципа. Но не только величина тарифа на определенные жилищно-коммунальные услуги влияет на жировку. В январе по сравнению с декабрем было намного холоднее, потребление тепловой энергии увеличилось от 30 до 40% в зависимости от жилого дома, региона, где он находится. Соответственно это тоже утяжелило жировки.

 
 
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В целом же, заявил министр, он оценивает ситуацию, как удовлетворительную.
 
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