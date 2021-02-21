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Белорусские диаспоры по всему миру провели акции, посвященные дню родного языка

22.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские диаспоры по всему миру провели акции, посвященные дню родного языка

  • 21.02.2021, 22:31
Белорусские диаспоры по всему миру провели акции, посвященные дню родного языка

Акции проходили под бело-красно-белыми флагами.

По всему миру сегодня прошли акции белорусских диаспор, посвященные дню родного языка.

По всему миру сегодня прошли акции белорусских диаспор, посвящённые дню родного языка: Москва, Питер, Киев, Львов, Вильнюс, Варшава, Вроцлав, Краков, Торунь, Гданьск, Белосток, Дюссельдорф, Осло.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.

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