|
Белорусские диаспоры по всему миру провели акции, посвященные дню родного языка
Источник материала: Хартия'97
Белорусские диаспоры по всему миру провели акции, посвященные дню родного языка
Акции проходили под бело-красно-белыми флагами.
По всему миру сегодня прошли акции белорусских диаспор, посвященные дню родного языка.
По всему миру сегодня прошли акции белорусских диаспор, посвящённые дню родного языка: Москва, Питер, Киев, Львов, Вильнюс, Варшава, Вроцлав, Краков, Торунь, Гданьск, Белосток, Дюссельдорф, Осло.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции проходили под бело-красно-белыми флагами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)