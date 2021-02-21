Зима закончилась? В понедельник, 22 февраля – до 7 градусов тепла

















Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов





belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Небольшие осадки, в основном дождь, выпадут только в Витебской и Могилевской областях. В целом по стране осадков не ожидается, рассказалив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Небольшие осадки, в основном дождь, выпадут только в Витебской и Могилевской областях.





Местами будет туман и слабый гололед с гололедицей. Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов.



