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Зима закончилась? В понедельник, 22 февраля – до 7 градусов тепла
Источник материала: Партизан
В Витебской и Могилевской областях, возможно, пройдут дожди
Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов
В целом по стране осадков не ожидается, рассказали
Местами будет туман и слабый гололед с гололедицей. Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов.
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В Витебской и Могилевской областях, возможно, пройдут дожди
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