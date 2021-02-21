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Зима закончилась? В понедельник, 22 февраля – до 7 градусов тепла

22.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебской и Могилевской областях, возможно, пройдут дожди





Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов

В целом по стране осадков не ожидается, рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Небольшие осадки, в основном дождь, выпадут только в Витебской и Могилевской областях.

Местами будет туман и слабый гололед с гололедицей. Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов.
 
 
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В Витебской и Могилевской областях, возможно, пройдут дожди
 
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