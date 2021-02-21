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Дожди, туманы, гололед: прогноз погоды в Беларуси на начало недели
22.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев - Sputnik. Рабочая неделя в Беларуси начнется с тумана, сообщили в Белгидромете.
Существенных осадков на понедельник не прогнозируется, небольшой дождь возможен на северо-востоке Витебской и Могилевской областей. Будет облачная с прояснениями погода, местами туман, на отдельных участках дороги гололедица. Из-за неблагоприятных условий объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха в республике будет в пределах от -4° ночью до +5°С днем.
Во вторник чуть похолодает, увеличится вероятность осадков (преимущественно в виде дождя), усилится ветер.
На среду осадки пока не прогнозируются, но туманы, как и гололедица, сохранятся.
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На понедельник из-за тумана и гололедицы в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.
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