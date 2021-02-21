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В очередях на выезд в ЕС стоит более 800 грузовиков
22.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. В очередях на выезд в Европейский Союз стоит около 830 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
В электронной очереди на въезд в направлении Латвии в двух пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" стоят 60 и 70 грузовиков соответственно.
На въезд в Польшу очереди сформировались в пунктах пропуска "Брузги" – более 70, "Берестовице" – 50, "Козловичах" – 140. На украинском направлении очередей из грузовиков нет.
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Традиционно самое большое скопление фур наблюдается на въезде в Литву, немногим менее стоит в ожидании на польском направлении.
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