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Военный самолёт с пассажирами на борту разбился в Мексике
Источник материала: ОНТ
В штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet, принадлежащий ВВС страны,
По информации полиции, на борту самолёта находилось семь пассажиров, все они погибли.
На месте происшествия работают спасатели. На данный момент Министерство обороны Мексики не прокомментировало случившееся.
Фото: eluniversal.com
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В штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet, принадлежащий ВВС страны, сообщает агентство «ТАСС». По информации...
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