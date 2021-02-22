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Военный самолёт с пассажирами на борту разбился в Мексике

22.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военный самолёт с пассажирами на борту разбился в Мексике

В штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet, принадлежащий ВВС страны, сообщает агентство «ТАСС».

По информации полиции, на борту самолёта находилось семь пассажиров, все они погибли.

На месте происшествия работают спасатели. На данный момент Министерство обороны Мексики не прокомментировало случившееся.

Фото: eluniversal.com

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В штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet, принадлежащий ВВС страны, сообщает агентство «ТАСС». По информации...
 
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